В Пермском крае пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей

В Пермском крае 24 октября во всех территориальных образованиях региона состоится ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей. Она поможет обеспечить их достойной работой и быстрее адаптировать к мирной жизни.
В краевом Минтруда «Комсомолке» пояснили, что очень важно предложить участникам СВО и членам их семей максимальный спектр рабочих мест, чтобы они могли получить консультацию в одном месте сразу у нескольких специалистов. Это поможет им узнать о наиболее перспективных отраслях деятельности, получить предложение о переподготовке, повышении квалификации, оставить резюме.
В Перми ярмарка вакансий пройдет во флагманском Кадровом центре Службы занятости Пермского края на ул. Монастырской, 2Б с 10:00 до 18:00. Для ее участников организуют: зону цифровых сервисов, сектор работодателей, активности для семей с детьми, мастер-классы и круглые столы, расширенный прием специалистов.
Личный прием граждан проведет заместитель министра труда и социального развития Пермского края Марина Визе.