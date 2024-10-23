Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей

Ярмарка вакансий состоится 24 октября во всех территориальных образованиях Прикамья.

В Пермском крае 24 октября во всех территориальных образованиях региона состоится ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей. Она поможет обеспечить их достойной работой и быстрее адаптировать к мирной жизни.

В краевом Минтруда «Комсомолке» пояснили, что очень важно предложить участникам СВО и членам их семей максимальный спектр рабочих мест, чтобы они могли получить консультацию в одном месте сразу у нескольких специалистов. Это поможет им узнать о наиболее перспективных отраслях деятельности, получить предложение о переподготовке, повышении квалификации, оставить резюме.

В Перми ярмарка вакансий пройдет во флагманском Кадровом центре Службы занятости Пермского края на ул. Монастырской, 2Б с 10:00 до 18:00. Для ее участников организуют: зону цифровых сервисов, сектор работодателей, активности для семей с детьми, мастер-классы и круглые столы, расширенный прием специалистов.

Личный прием граждан проведет заместитель министра труда и социального развития Пермского края Марина Визе.

занятость