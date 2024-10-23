В Пермском крае пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей

В краевом Минтруда «Комсомолке» пояснили, что очень важно предложить участникам СВО и членам их семей максимальный спектр рабочих мест, чтобы они могли получить консультацию в одном месте сразу у нескольких специалистов. Это поможет им узнать о наиболее перспективных отраслях деятельности, получить предложение о переподготовке, повышении квалификации, оставить резюме.