Житель Дзержинска Павел Веселов погиб в зоне СВО

В зоне СВО 22 октября погиб житель Дзержинска Нижегородской области Павел Веселов. Об этом сообщается в группе школы № 39 в соцсети, где ранее работал мужчина.
«Мужество, самопожертвование, стойкость, жизнелюбие, профессионализм — те черты, которыми обладал Павел Игоревич, — написали коллеги погибшего воина. — Для нас гибель коллеги — невосполнимая потеря».
Коллектив школы выражает соболезнования родным и близким бойца.
Ранее сообщалось, что конфискованный у нижегородца снегоболотоход передали в зону СВО.