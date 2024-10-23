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Житель Дзержинска Павел Веселов погиб в зоне СВО

Раньше он работал в местной школе.

Источник: РИА "Новости"

В зоне СВО 22 октября погиб житель Дзержинска Нижегородской области Павел Веселов. Об этом сообщается в группе школы № 39 в соцсети, где ранее работал мужчина.

«Мужество, самопожертвование, стойкость, жизнелюбие, профессионализм — те черты, которыми обладал Павел Игоревич, — написали коллеги погибшего воина. — Для нас гибель коллеги — невосполнимая потеря».

Коллектив школы выражает соболезнования родным и близким бойца.

Ранее сообщалось, что конфискованный у нижегородца снегоболотоход передали в зону СВО.