ВС России освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР

В сводке военного ведомства говорится, что Серебрянка была освобождена в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Юг».
Николаевку освободили бойцы группировки войск «Центр». Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Серебрянка находится в Бахмутском (Артемовском) районе на границе ДНР и ЛНР. Недалеко от нее расположен Северск, который является крупным пунктом ВСУ.
В начале октября военкоры сообщали, что российские войска берут в клещи дислоцированную в Северске группировку ВСУ.
Николаевка находится возле Новогродовки и Мариновки, которые были освобождены в сентябре.