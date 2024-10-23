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ВС России освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В сводке военного ведомства говорится, что Серебрянка была освобождена в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Юг».

Николаевку освободили бойцы группировки войск «Центр». Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Серебрянка находится в Бахмутском (Артемовском) районе на границе ДНР и ЛНР. Недалеко от нее расположен Северск, который является крупным пунктом ВСУ.

В начале октября военкоры сообщали, что российские войска берут в клещи дислоцированную в Северске группировку ВСУ.

Николаевка находится возле Новогродовки и Мариновки, которые были освобождены в сентябре.