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Минобороны РФ рассказало об ударах по украинским военным аэродромам и катерам

Российские войска атаковали инфраструктуру военных аэродромов Украины, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и места сборки БПЛА, сообщило Минобороны России. Удары нанесены авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Источник: РИА "Новости"

Морская авиация Черноморского флота уничтожила в северо-западной части Черного моря четыре безэкипажных катера, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS и 78 БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил взаимный отказ с Россией от ударов по энергетической инфраструктуре. По его мнению, это могло бы привести к «завершению горячей фазы войны». Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в сентябре рассказывал, что Киев выступал с инициативой по отказу от ударов по энергообъектам, но позднее сам же от нее и отказался.