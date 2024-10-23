Минобороны РФ рассказало об ударах по украинским военным аэродромам и катерам

Президент Украины Владимир Зеленский ранее допустил взаимный отказ с Россией от ударов по энергетической инфраструктуре. По его мнению, это могло бы привести к «завершению горячей фазы войны». Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в сентябре рассказывал, что Киев выступал с инициативой по отказу от ударов по энергообъектам, но позднее сам же от нее и отказался.