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В Камышине прошли похороны 25-летнего мобилизованного Дмитрия Кривкова

В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО камышанина.

Источник: Комсомольская правда

В городе Камышине Волгоградской области 23 октября проводили в последний путь погибшего в зоне проведения специальной военной операции земляка. 25-летнего мобилизованного Дмитрия Кривкова похоронили со всеми воинским почестями, сообщили в администрации города.

— Дмитрий Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — говорится в некрологе.

Дмитрий Кривков служил сапером и был награжден медалью «За отвагу» в ходе СВО.

Редакция соболезнует родным и близким Дмитрия Кривкова и всех погибших в зоне спецоперации.