В Камышине прошли похороны 25-летнего мобилизованного Дмитрия Кривкова

В городе Камышине Волгоградской области 23 октября проводили в последний путь погибшего в зоне проведения специальной военной операции земляка. 25-летнего мобилизованного Дмитрия Кривкова похоронили со всеми воинским почестями, сообщили в администрации города.
— Дмитрий Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — говорится в некрологе.
Дмитрий Кривков служил сапером и был награжден медалью «За отвагу» в ходе СВО.
Редакция соболезнует родным и близким Дмитрия Кривкова и всех погибших в зоне спецоперации.