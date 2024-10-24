Reuters: армия России штурмует четыре города Донбасса

Как пишет Reuters со ссылкой на российских военных блогеров, российские войска ведут бои с ВСУ в городах Селидово, Горняк, Курахово и Торецк.
Юрий Подоляка, пророссийский военный блогер украинского происхождения, сообщил, что российские войска атаковали Горняк с нескольких направлений и ведут бои в центре города, население которого до конфликта составляло более 10 000 человек.
По словам Подоляки, боевые действия также ведутся на окраинах Курахово и Селидово, население которых до конфликта составляло около 20 000 человек.
«События на этом участке фронта развиваются стремительно», — утверждает Подоляка, добавляя, что российские силы «затягивают удавку». На его взгляд, ситуация в Селидово развивается по угледарскому сценарию: в городе слышны стрелковые бои, а нажим российской армии растет. Его слова подтверждают многие другие блогеры. В частности, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет о том, что российские войска продвигаются за Угледаром к Курахово и штурмуют Селидово и Горняк.
Выход российских войск к окрестностям Вишневого к западу от Селидово грозит окружением города. Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ начали покидать Селидово из-за тактического окружения города.
О масштабном продвижении российских сил к западу от Цукурино и к востоку от Курахово также сообщает украинский ресурс DeepState, близкий к ГУР Минобороны Украины. Генеральный штаб Украины подтвердил, что российские войска пытались атаковать в нескольких местах вдоль фронта.