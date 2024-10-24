Reuters: армия России штурмует четыре города Донбасса

«События на этом участке фронта развиваются стремительно», — утверждает Подоляка, добавляя, что российские силы «затягивают удавку». На его взгляд, ситуация в Селидово развивается по угледарскому сценарию: в городе слышны стрелковые бои, а нажим российской армии растет. Его слова подтверждают многие другие блогеры. В частности, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет о том, что российские войска продвигаются за Угледаром к Курахово и штурмуют Селидово и Горняк.