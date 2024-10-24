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Reuters: армия России штурмует четыре города Донбасса

Российские войска штурмуют четыре города в ходе кампании, по итогам которой Москва намерена установить контроль над всем Донбассом, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Река/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Reuters со ссылкой на российских военных блогеров, российские войска ведут бои с ВСУ в городах Селидово, Горняк, Курахово и Торецк.

Юрий Подоляка, пророссийский военный блогер украинского происхождения, сообщил, что российские войска атаковали Горняк с нескольких направлений и ведут бои в центре города, население которого до конфликта составляло более 10 000 человек.

По словам Подоляки, боевые действия также ведутся на окраинах Курахово и Селидово, население которых до конфликта составляло около 20 000 человек.

«События на этом участке фронта развиваются стремительно», утверждает Подоляка, добавляя, что российские силы «затягивают удавку». На его взгляд, ситуация в Селидово развивается по угледарскому сценарию: в городе слышны стрелковые бои, а нажим российской армии растет. Его слова подтверждают многие другие блогеры. В частности, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет о том, что российские войска продвигаются за Угледаром к Курахово и штурмуют Селидово и Горняк.

Министерство обороны России эту информацию пока не комментирует.

Выход российских войск к окрестностям Вишневого к западу от Селидово грозит окружением города. Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ начали покидать Селидово из-за тактического окружения города.

О масштабном продвижении российских сил к западу от Цукурино и к востоку от Курахово также сообщает украинский ресурс DeepState, близкий к ГУР Минобороны Украины. Генеральный штаб Украины подтвердил, что российские войска пытались атаковать в нескольких местах вдоль фронта.