В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки

Также отмечается, что были уничтожены 13 единиц украинской бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley, семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Трое украинских военных сдались в плен.