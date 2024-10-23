В Курской области погиб молодой учитель из Выборга

Ему был 21 год. Церемония прощания с военнослужащим пройдет 25 октября в Выборгском Дворце культуры, сообщили в пресс-службе школы № 10, где учился Данила. Похороны пройдут на Верхне-Черкасовском кладбище.
Сообщается, что он работал учителем.
При выполнении задания по защите государственной границы в Курской области погиб житель Ленобласти Данила Воробьев.
Ему был 21 год. Церемония прощания с военнослужащим пройдет 25 октября в Выборгском Дворце культуры, сообщили в пресс-службе школы № 10, где учился Данила. Похороны пройдут на Верхне-Черкасовском кладбище.
Сообщается, что он работал учителем.