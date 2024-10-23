Экс-военком Озерска, осужденный за взятки, ушел на СВО

«На фронт экс-военком ушел рядовым в составе Чебаркульской дивизии», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, что бывшего военкома Озерска Челябинской области признали виновным в коррупции. Его приговорили к 10 годам колонии строго режима со штрафом 7 млн рублей. Кроме того, мужчину лишили воинского звания «подполковник».
Задержали Пичугина сотрудники УФСБ в июне 2023 года. Тогда СМИ сообщали, что военный был пойман с поличным. Якобы взятку он получил от призывников за направление в выбранные ими воинские части, сообщает 74.RU.