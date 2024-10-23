Росгвардия предотвратила заход ДРГ в Курскую область

«Бойцы спецназа Росгвардии при помощи БПЛА обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции», — говорится в сообщении. Оператор дрона следил за автомобилем до тех пор, пока диверсанты не вышли из него. После этого по ДРГ нанесли удар.
Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО. 12 октября замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов заявил, что за два месяца российские военные вернули контроль над 19 населенными пунктами.