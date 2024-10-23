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Росгвардия предотвратила заход ДРГ в Курскую область

Росгвардия сообщила о предотвращении захода диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в один из лесов Курской области. Сообщается, что в приграничье было обнаружено неизвестное транспортное средство. Спецназ Росгвардии атаковал его при помощи FPV-дрона. ДРГ была уничтожена.

«Бойцы спецназа Росгвардии при помощи БПЛА обнаружили неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции», — говорится в сообщении. Оператор дрона следил за автомобилем до тех пор, пока диверсанты не вышли из него. После этого по ДРГ нанесли удар.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО. 12 октября замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов заявил, что за два месяца российские военные вернули контроль над 19 населенными пунктами.