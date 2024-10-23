Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 23 октября 2024 года

С начала боевых действий Киев потерял свыше 25 943 человек. Уничтожено 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.