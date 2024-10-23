Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские войска продолжили наступательные действия в Курской области, нанеся удары по украинским формированиям в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Подразделения группировки войск «Север» отразили несколько контратак противника в районах Плехово, Покровский и Зеленый Шлях. Авиация, артиллерия и ракетные войска продолжили наносить поражения скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области.
Также сегодня Росгвардия сообщила о предотвращении попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в лесной массив Курской области. В приграничной зоне было замечено подозрительное транспортное средство, которое было атаковано спецназом Росгвардии с использованием FPV-дрона. ДРГ ликвидирована.
За сутки украинские силы потеряли свыше 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одну БМП «Bradley» производства США и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Трое украинских военных сдались в плен.
С начала боевых действий Киев потерял свыше 25 943 человек. Уничтожено 175 танков, 92 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Дело против 130 украинских военных
Следственный комитет возбудил уголовное дело против более 130 украинских военнослужащих, подозреваемых в преступлениях во время вторжения в Курскую область, сообщила пресс-служба СК. С августа по октябрь 2024 года они незаконно пересекли границу и открывали огонь по российским военным и мирным жителям. Захваченных в плен военных передали следственным органам, обвиняя их в совершении преступлений (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Оценка ущерба от действий ВСУ
Замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев сообщил о потерях местного бизнеса из-за боёв с украинской армией с 6 августа: агропромышленный комплекс понёс убытки свыше 100 млрд рублей, а остальные сектора — около 17 млрд. Правительство региона разрабатывает меры поддержки восстановления производственных мощностей и создания условий для дальнейшего развития.
Реакция Алаудинова на вопросы журналиста «КП»
Замглавы Военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов назвал журналиста Ивана Панкина «шайтаном» из-за вопросов о событиях в Курской области. Алаудинов подчеркнул, что не сожалеет о своих словах и готов подтвердить каждый ответ.