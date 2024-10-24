Боец из Иркутска погиб, закрыв собой сослуживцев при обстреле снарядами

Боец из Иркутска Олег Соков погиб, защитив своих сослуживцев во время обстрела кассетными снарядами.
За свой героизм он был посмертно награжден орденом Мужества. Доброволец командовал батареями РСЗО «Град» и вместе с ними вернулся с заданием на территорию ЛНР, когда их позиция была раскрыта. Об этом рассказал его боевой товарищ с позывным Тимоном в интервью RT.
По словам товарища, бойцы уже приближались к блиндажу, когда попали под обстрел диверсионно-разведывательной группы. В тот момент по ним были выпущены кассетные боеприпасы. Олег Соков, не задумываясь, прикрыл одного из бойцов своим телом, а в сторону остальных отбросил стол, находившийся рядом, при этом крикнув: «Укрывайтесь!». Хотя сам мог воспользоваться им и спастись.
Вдова Светлана рассказала, что сначала Сокову отказали в военкомате из-за его возраста и двух маленьких детей, но Олег был настойчив. После подготовки ему удалось заключить контракт.
Старший сын Олега учится в Суворовском училище и планирует продолжить дело, посвятив свою жизнь защите страны. В память о герое на заседании школы в Иркутске установили памятную доску.