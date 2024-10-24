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Боец из Иркутска погиб, закрыв собой сослуживцев при обстреле снарядами

Посмертно он награжден орденом Мужества.

Источник: Аргументы и факты

Боец из Иркутска Олег Соков погиб, защитив своих сослуживцев во время обстрела кассетными снарядами.

За свой героизм он был посмертно награжден орденом Мужества. Доброволец командовал батареями РСЗО «Град» и вместе с ними вернулся с заданием на территорию ЛНР, когда их позиция была раскрыта. Об этом рассказал его боевой товарищ с позывным Тимоном в интервью RT.

По словам товарища, бойцы уже приближались к блиндажу, когда попали под обстрел диверсионно-разведывательной группы. В тот момент по ним были выпущены кассетные боеприпасы. Олег Соков, не задумываясь, прикрыл одного из бойцов своим телом, а в сторону остальных отбросил стол, находившийся рядом, при этом крикнув: «Укрывайтесь!». Хотя сам мог воспользоваться им и спастись.

Вдова Светлана рассказала, что сначала Сокову отказали в военкомате из-за его возраста и двух маленьких детей, но Олег был настойчив. После подготовки ему удалось заключить контракт.

Старший сын Олега учится в Суворовском училище и планирует продолжить дело, посвятив свою жизнь защите страны. В память о герое на заседании школы в Иркутске установили памятную доску.