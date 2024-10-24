Боец из Иркутска погиб, закрыв собой сослуживцев при обстреле снарядами

По словам товарища, бойцы уже приближались к блиндажу, когда попали под обстрел диверсионно-разведывательной группы. В тот момент по ним были выпущены кассетные боеприпасы. Олег Соков, не задумываясь, прикрыл одного из бойцов своим телом, а в сторону остальных отбросил стол, находившийся рядом, при этом крикнув: «Укрывайтесь!». Хотя сам мог воспользоваться им и спастись.