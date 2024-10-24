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Глава района в Курской области показал поврежденный бронеавтомобиль ВСУ

На фотографиях — бронеавтомобиль Kirpi, на котором видны следы поражения в передней части кузова.

Источник: Аргументы и факты

Глава Глушковского района Курской области Павел Золотаревал продемонстрировал в своем Telegram-канале поврежденный трофейный бронеавтомобиль Kirpi, который использовался украинскими военными при нападении на регион.

Он сообщил, что эта техника была вывезена с полей, находящихся на территории Веселовского сельсовета, который входит в состав района.

Золотарев отметил, что находился на месте происшествия и показал фото бронеавтомобиля, на котором наблюдаются значительные следы повреждений в передней части кузова.

Ранее в Курской области росгвардейцы навели FPV-дрон на машину украинских диверсантов по включенным стоп-сигналам.