Глава района в Курской области показал поврежденный бронеавтомобиль ВСУ

Глава Глушковского района Курской области Павел Золотаревал продемонстрировал в своем Telegram-канале поврежденный трофейный бронеавтомобиль Kirpi, который использовался украинскими военными при нападении на регион.
Он сообщил, что эта техника была вывезена с полей, находящихся на территории Веселовского сельсовета, который входит в состав района.
Золотарев отметил, что находился на месте происшествия и показал фото бронеавтомобиля, на котором наблюдаются значительные следы повреждений в передней части кузова.
Ранее в Курской области росгвардейцы навели FPV-дрон на машину украинских диверсантов по включенным стоп-сигналам.