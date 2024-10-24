Развожаев: на всей территории Севастополя работает ПВО

Ракетную опасность объявили на всей территории Севастополя, проинформировал губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Баллистика!», — говорится в публикации Развожаева в Telegram.
Он подчеркнул, что в городе работают силы противовоздушной обороны.
Кроме того, губернатор Севастополя добавил, что все службы находятся в состоянии боевой готовности.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Развожаев.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
Ранее Развожаев заявил, что Вооружённые силы Украины применяют ложные цели, это вызывает кратковременные сигналы тревоги и их последующую отмену.