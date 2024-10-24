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Губернатор Развожаев: силы ПВО уничтожили ракету над акваторией Севастополя

Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили ракету на значительном расстоянии от побережья Севастополя, говорится в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.

Согласно предоставленной информации, система ПВО сработала около 01:17 24 октября после включения сирен из-за возможного ракетного удара.

Все службы города были немедленно приведены в боевую готовность. Угроза сохранялась на протяжении 13 минут.

По данным Спасательной службы Севастополя, никаких повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.