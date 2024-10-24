Губернатор Развожаев: силы ПВО уничтожили ракету над акваторией Севастополя

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили ракету на значительном расстоянии от побережья Севастополя, говорится в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
Согласно предоставленной информации, система ПВО сработала около 01:17 24 октября после включения сирен из-за возможного ракетного удара.
Все службы города были немедленно приведены в боевую готовность. Угроза сохранялась на протяжении 13 минут.
По данным Спасательной службы Севастополя, никаких повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.