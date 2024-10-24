«РВ» показала, как толпа боевиков ВСУ бежала из Любимовки в Курской области

Толпа солдат Вооружённых сил Украины попыталась сбежать из Любимовки в Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры обнародовали соответствующие кадры.
В сообщении отмечается, что во время попытки бегства по бойцам ВСУ открыл огонь российский десант.
«Бойцы рязанского 137 полка тульской дивизии ВДВ и морпехи уничтожили большое количество оккупантов и обратили выживших в бегство, освободив Любимовку», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что посёлок Любимовка полностью зачищен. Стало известно, что военные РФ осуществляют прорыв сквозь Любимовку к следующим населённым пунктам.
По данным военкоров, Вооружённые силы Украины покинули свои позиции в лесополосе, расположенной у населённого пункта Любимовка.