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Солдат ВС РФ оставил в военном билете стихотворное посмертное послание ВСУ

Можно предположить, что военный билет принадлежит морпеху.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий оставил стихотворное послание для Вооруженных сил Украины на пустой странице своего военного билета на случай своей кончины. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Battle_Z_Sailor (BZS).

Стихотворение предназначалось для украинских солдат, которые могли найти и изучить его военный билет.

Послание было написано на странице с пометкой «Особые отметки», где обычно указываются сведения об оружии и экипировке военнослужащего. Поскольку Telegram-канал специализируется на жизни ВМФ России, можно предположить, что военный билет принадлежит морскому пехотинцу. Морские пехотные подразделения часто участвуют в боевых действиях на самых отдаленных участках специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, как боец из Иркутска Олег Соков погиб, защитив своих сослуживцев во время обстрела кассетными снарядами.