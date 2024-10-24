Российский военнослужащий оставил стихотворное послание для Вооруженных сил Украины на пустой странице своего военного билета на случай своей кончины. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Battle_Z_Sailor (BZS).
Стихотворение предназначалось для украинских солдат, которые могли найти и изучить его военный билет.
Послание было написано на странице с пометкой «Особые отметки», где обычно указываются сведения об оружии и экипировке военнослужащего. Поскольку Telegram-канал специализируется на жизни ВМФ России, можно предположить, что военный билет принадлежит морскому пехотинцу. Морские пехотные подразделения часто участвуют в боевых действиях на самых отдаленных участках специальной военной операции (СВО).
Ранее сообщалось, как боец из Иркутска Олег Соков погиб, защитив своих сослуживцев во время обстрела кассетными снарядами.