Солдат ВС РФ оставил в военном билете стихотворное посмертное послание ВСУ

Послание было написано на странице с пометкой «Особые отметки», где обычно указываются сведения об оружии и экипировке военнослужащего. Поскольку Telegram-канал специализируется на жизни ВМФ России, можно предположить, что военный билет принадлежит морскому пехотинцу. Морские пехотные подразделения часто участвуют в боевых действиях на самых отдаленных участках специальной военной операции (СВО).