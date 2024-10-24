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Al Mayadeen: Зеленский не давал своевременных приказов об отступлении ВСУ

Даже в самых тяжелых ситуациях от украинских военных требовали битвы до последней капли крови.

Источник: Reuters

Зеленский ни разу за всю историю конфликта не отдавал своевременного приказа об отступлении для вооруженных сил страны. Такую информацию передают авторы Al Mayadeen.

По их данным, в каких бы трудных условиях ни были украинские военные, командование никогда их не жалело. Зеленский не отдавал приказа отступать даже при окружении или удержании руин.

Аналогичным образом ситуация сложилась в Угледаре. Солдаты сбегали хаотично из-за того, что официальный Киев не решался дать соответствующий приказ, когда военные были окружены.

«Для Зеленского какие-то здания и даже руины важнее людей. Потеря квадратного километра руин негативно воспринимается его западными спонсорами», — указано в материале.

Авторы добавили, что человеческие потери скрываются. Информация не доступна украинскому народу и западным странам.

Ранее сообщалось о плачевной ситуации ВСУ под городом Селидово. Силы ВС РФ перерезали им пути снабжения.