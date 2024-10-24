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iNews: в НАТО прогнозируют скорую победу РФ в конфликте на Украине

Западные дипломаты постоянно говорят о том, что Киев терпит поражение.

Источник: AP 2024

Российская Федерация в ближайшие недели может окончательно повернуть украинский конфликт в свою пользу, пишет британское издание iNews со ссылкой на мнение чиновников Североатлантического альянса.

В материале подчёркивается, что РФ лишит Украину возможности урегулирования конфликта на своих условиях.

Журналисты напомнили, что в европейских государствах наблюдается усталость от украинского конфликта. Помимо этого, позиции Российской Федерации усиливают приближающиеся выборы президента Соединённых Штатов.

Кроме того, в альянсе признают, что помощь украинской стороне «дорого обходится», а западные дипломаты постоянно говорят о том, что Киев терпит поражение.

Чиновники НАТО разочарованы из-за отсутствия у западных государств «чёткой стратегии» в отношении Украины. Они полагают, что для Киева «наступили тёмные времена», а РФ добьётся ощутимых успехов зимой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Зеленского о мире являются несерьёзными и воспринимаются в РФ словно комикс.