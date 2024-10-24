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Минобороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» российских десантников уничтожили украинский пункт временной дислокации (ПВД) в селе на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА была обнаружена группа пехоты, размещавшаяся в домах оставленного мирными жителями населенного пункта. Было принято решение уничтожить ПВД огнем из новейших танков Т-90М “Прорыв”. Используя складки местности, экипаж быстро прибыл на закрытую огневую позицию», — сказано в сообщении.

Огонь велся с закрытых огневых позиций с расстояния более 5 км. По окончании боевой работы экипаж оперативно переместился с огневой позиции в тыловой район, где замаскировал боевую машину и произвел перезарядку.