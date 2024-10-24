Минобороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ

«При ведении воздушной разведки подразделениями БПЛА была обнаружена группа пехоты, размещавшаяся в домах оставленного мирными жителями населенного пункта. Было принято решение уничтожить ПВД огнем из новейших танков Т-90М “Прорыв”. Используя складки местности, экипаж быстро прибыл на закрытую огневую позицию», — сказано в сообщении.
Огонь велся с закрытых огневых позиций с расстояния более 5 км. По окончании боевой работы экипаж оперативно переместился с огневой позиции в тыловой район, где замаскировал боевую машину и произвел перезарядку.