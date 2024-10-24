Минобороны сообщило о поражении скопления пехоты ВСУ на донецком направлении

«Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения опорного пункта противника с большим количеством личного состава, расчет БМ-21 “Град” оперативно прибыл в район боевого применения. Произведя развертывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и реактивными снарядами калибра 122-мм уничтожили скопление противника на дистанции более 15 км», — сказано в сообщении.