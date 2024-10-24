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Минобороны сообщило о поражении скопления пехоты ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» поразил скопление украинской пехоты и техники на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения опорного пункта противника с большим количеством личного состава, расчет БМ-21 “Град” оперативно прибыл в район боевого применения. Произведя развертывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и реактивными снарядами калибра 122-мм уничтожили скопление противника на дистанции более 15 км», — сказано в сообщении.

Контроль поражения цели проводился с БПЛА. После выполненной задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.

Нанесение расчетами РСЗО «Град» массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать штурмовые подразделения Южной группировки войск.