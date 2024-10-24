Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов ВСУ на южнодонецком направлении

«Стреляем по беспилотникам, РСЗО HIMARS и подобного типа сбить сложно, но, возможно, мы уже привыкли к ним. Они хоть и быстро летят, но мы научились их засекать и нормально по ним отрабатываем», — приводит Минобороны слова заместителя командира зенитной батареи с позывным Одиннадцатый.