Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов ВСУ на южнодонецком направлении

«Расчет ЗРК “Бук” подразделения ПВО группировки войск “Восток” за дежурную смену уничтожил пять БПЛА ВСУ самолетного типа», — говорится в сообщении.
В числе сбитых оказался самолет-разведчик «Фурия» на высоте более 2 км и расстоянии более 30 км.
По данным ведомства, ЗРК «Бук» способен обнаруживать и распознавать воздушные цели на расстоянии более 100 км.
«Стреляем по беспилотникам, РСЗО HIMARS и подобного типа сбить сложно, но, возможно, мы уже привыкли к ним. Они хоть и быстро летят, но мы научились их засекать и нормально по ним отрабатываем», — приводит Минобороны слова заместителя командира зенитной батареи с позывным Одиннадцатый.
Обстановка, по словам зенитчиков, остается напряженной, но меняется в лучшую сторону. Между тем на попытках уничтожить системы ПВО ВС РФ враг не экономит боеприпасов. Обнаружить «Бук» можно по реактивному следу зенитных ракет, «ответка» врага летит спустя считанные минуты. Поэтому после каждого выстрела расчеты ЗРК приступают к быстрой смене позиций. «Машина грязи не боится, идет спокойно вообще. Можно стартануть быстро, двигатель нормальный», — добавил военнослужащий.