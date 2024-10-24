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Боец РФ точным выстрелом в упор поразил американский БТР M113 в Торецке

Российские военные ведут охоту на технику ВСУ.

Источник: Соцсети

Российский боец точным выстрелом из РПГ в упор поразил бронетранспортёр ВСУ производства Соединённых Штатов на улицах Торецка в Донецкой народной республике.

«Наш боец точными выстрелом РПГ в упор поразил американский БТР M113 в боях за Торецк», — говорится в публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Сети появились соответствующие кадры. В частности, их обнародовал военкор Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что 132-я бригада в Торецке ведёт настоящую охоту на технику Вооружённых сил Украины.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что освобождение Торецка в Донецкой народной республике откроет путь на Краматорск.