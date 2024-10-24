Российские спецназовцы выбили у ВСУ тактически выгодную высоту

Бойцы спецназа круглосуточно ведут разведку позиций противника на ореховском направлении, добавили в оборонном ведомстве. На одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения в лесополосе обнаружили окопы с личным составом ВСУ. После обнаружения цели дрон-камикадзе поднялся в небо и точным ударом уничтожил блиндаж противника.