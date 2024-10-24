Российские спецназовцы выбили у ВСУ тактически выгодную высоту

По данным ведомства, задача состояла в том, чтобы завести колонну техники и забратьгосподствующую высоту у противника. Российская группа спецназа выдвинулась на задание впереди колонны, которую противник пытался обстрелять из артиллерии.
«Попали под артиллерийский обстрел противника. Также выскочил на нас из “зеленки” БМП. БМП своими силами уничтожили, задачу выполнили», — рассказал заместитель командира группы спецназа с позывным «Большой», слова которого приводит Минобороны.
Бойцы спецназа круглосуточно ведут разведку позиций противника на ореховском направлении, добавили в оборонном ведомстве. На одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения в лесополосе обнаружили окопы с личным составом ВСУ. После обнаружения цели дрон-камикадзе поднялся в небо и точным ударом уничтожил блиндаж противника.
Военнослужащих подразделений спецназа в лицо знают лишь их сослуживцы и командиры. Задачи, которые они выполняют, обеспечивают стратегическое преимущество на целых направлениях. Главная особенность работы подразделений специального назначения — скрытность и автономность.