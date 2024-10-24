Отряд «БАРС-Курск» приступил к боевым задачам

В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды «БАРС-Курск», «БАРС-Белгород» и «БАРС-Брянск». Основная задача отрядов — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения формируются в составе Вооруженных сил РФ. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.