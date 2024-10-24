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Отряд «БАРС-Курск» приступил к боевым задачам

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Добровольческий отряд «БАРС-Курск» приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В Курской области добровольцы отряда “БАРС-Курск” после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач», — говорится в сообщении.

В задачи отряда входит охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.

«БАРС-Курск» — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области, преимущественно из Кореневского района.

После тщательной подготовки отряд взаимодействует с другими подразделениями и обеспечивает безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области.

В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды «БАРС-Курск», «БАРС-Белгород» и «БАРС-Брянск». Основная задача отрядов — содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения формируются в составе Вооруженных сил РФ. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.