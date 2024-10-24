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Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над территорией РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом 24 октября сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.

Также отмечается, что попытки атак осуществлялись БПЛА самолетного типа.

Ранее, 23 октября, силы ПВО уничтожили три беспилотника в Белгородской и Курской областях. Уточняется, что БПЛА самолетного типа были ликвидированы в период с 15:00 до 15:30 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по территории российских регионов на фоне проведения РФ специальной военной операции в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.