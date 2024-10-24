Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над территорией РФ

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.
Также отмечается, что попытки атак осуществлялись БПЛА самолетного типа.
Ранее, 23 октября, силы ПВО уничтожили три беспилотника в Белгородской и Курской областях. Уточняется, что БПЛА самолетного типа были ликвидированы в период с 15:00 до 15:30 мск.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по территории российских регионов на фоне проведения РФ специальной военной операции в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.