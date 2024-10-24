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Три беспилотника сбиты над Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Три вражеских беспилотника сбиты российскими силами ПВО над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, четыре дрона уничтожены над территорией Курской области.

В ночь на 24 октября тревогу по баллистике объявили в Севастополе, сирены звучали в городе 13 минут. Над городом работали системы ПВО. По информации властей, военные уничтожили одну ракету на значительном отдалении от берега.

В это же время было временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Запрет действовал более 20 минут.

Сутками ранее российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре — над Ростовской областью. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуострова.