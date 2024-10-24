Еще шестеро жителей Тайшетского района отправились в зону СВО

24 октября ещё шестеро жителей Тайшетского района: четверо из Бирюсинка, один из Тайшета и ещё один из р.п. Юрты — отправились на службу по контракту. 25 октября они прибудут в Шелехов, где расположен областной пункт по отбору на военную службу в зону СВО, там заключат контракт и отправятся в зону боевых действий, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Тайшета.