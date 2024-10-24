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Еще шестеро жителей Тайшетского района отправились в зону СВО

Мужчины заключат контракт и отправятся в зону боевых действий.

Источник: IrkutskMedia.ru

24 октября ещё шестеро жителей Тайшетского района: четверо из Бирюсинка, один из Тайшета и ещё один из р.п. Юрты — отправились на службу по контракту. 25 октября они прибудут в Шелехов, где расположен областной пункт по отбору на военную службу в зону СВО, там заключат контракт и отправятся в зону боевых действий, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Тайшета.

Торжественные проводы проходили в МРДК «Юбилейный». К добровольцам с напутственными словами обратились представители районной и городской власти и общественности. Настоятель Бирюсинского храма Воскресения Христова отец Владимир благословил воинов на ратные дела и окропил их святой водой. Юнармейцы вручили рюкзаки с провизией, аптечками, оберегами.