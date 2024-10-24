Заводчанин-хоккеист из Серова погиб на спецоперации

В Серове простятся с местным жителем, погибшим на специальной военной операции. Валентина Жданова не стало в возрасте 37 лет — он скончался в боях под Доенцком.
— 25 сентября 2022 года Министерством обороны в рамках специальной военной операции Валентин Юрьевич был мобилизован на службу в зону боевых действий. Служил в мотострелковых войсках. 12 июля 2024 года при выполнении боевого задания в районе населенного пункта село Яснобородовка, Валентин Юрьевич погиб, — сообщает пресс-служба администрации Серовского городского округа.
Валентин Жданов — уроженец Серова. Он окончил 11 классов в местной школе № 27, профессионально занимался хоккеем. Свердловчанин успел выступить за тюменский ХК «Газовик» и медногорский «Металлург» в Оренбургской области.
В 18 лет Валентина Жданова призвали на срочную службу в химические войска. После демобилизации он вернулся в Серов и устроился на местный завод ферросплавов. Работу мужчина совмещал с участием в заводской хоккейной команде «СФЗ», где был капитаном.
Прощание с Валентином Ждановым состоится утром 25 октября в ритуальном зале похоронной службы «Обряд».