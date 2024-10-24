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Омский боец СВО встретился у Малахова с товарищем, который его спас

Встреча состоялась в студии.

Источник: "Прямой эфир с Андреем Малаховым"

Боец СВО из Омска пришёл на шоу Малахова, чтобы найти своего сослуживца, который несколько раз спас ему жизнь.

22-летний житель Омска Денис Усков искал 32-летнего Евгения Павленко, с которым познакомился на СВО 2 года назад. Павленко несколько раз спасал омичу жизнь во время обстрелов. Встреча сослуживцев произошла прямо на программе.

Ранее мы сообщали, что в Омске впервые вручили награды общественного признания отцам героев СВО. Медали «Отец солдата» удостоены три десятка омичей. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, общественная награда учреждена всероссийским общественным движением «Отцы России».

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