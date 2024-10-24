В Башкирии 2025 год объявлен Годом участников СВО

В Башкирии 2025 год станет Годом участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время выступления, а пленарном заседании форума «Ломая барьеры» в Уфе. Он заявил, что готовится подписать соответствующий указ.
По словам Хабирова, к нему обратился луб кавалеров ордена генерала Шаймуратова с предложением посвятить будущий год участникам СВО. Глава Башкирии поддержал инициативу и готов подписать необходимые документы.
— В самое ближайшее время я указ подпишу со всеми планами и мероприятиями, мы объявим Годом участников СВО и членов их семей, — передает РБК слова Хабирова.