Бойцы группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополь и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.