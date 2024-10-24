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Бойцы группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские формирования потеряли до ста военнослужащих и две гаубицы М198 производства США в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополь и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами, добавили в ведомстве.