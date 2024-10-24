В Новосибирске депутат Антонов отреагировал на «переброс армии КНДР на СВО»

«Исходя из оценки текущей ситуации, я считаю, что в этом большой необходимости нет. Представьте, на фронте сотни тысяч бойцов сейчас находятся, что могут принципиально изменить какие-то 12 тысяч бойцов из КНДР? Да ничего. Может изменить миллионная армия, условно, но ее не будет», — сказал Антонов.