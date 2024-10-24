ВСУ за сутки потеряли до 280 военных на курском направлении

«За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.