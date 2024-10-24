«За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 26 тыс. человек. Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) ликвидировали 176 танков и 93 боевые машины пехоты (БМП).
На данный момент операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
В этот же день экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.