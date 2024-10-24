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Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешенка, Зеленый Шлях, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.