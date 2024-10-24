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Под Волгоградом перенесли похороны погибшего на СВО Андрея Ротова

В ходе спецоперации погиб волгоградец Андрей Ротов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области готовятся к прощанию с участником специальной военной операции Андреем Ротовым. Изначально похороны были запланированы на пятницу, 25 октября, однако их пришлось перенести из-за обстоятельств — тело погибшего защитника не успели доставить на малую родину. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Новониколаевском вестнике», траурная церемония состоится в ближайшее время, о точной дате сообщат дополнительно.

Военнослужащий мужественно выполнял свой воинский долг и пал в бою. Его похоронят в хуторе Алексиковском. Там же проведут панихиду и поминальный обед.

Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние соболезнования родным павшего бойца.