Под Волгоградом перенесли похороны погибшего на СВО Андрея Ротова

В Волгоградской области готовятся к прощанию с участником специальной военной операции Андреем Ротовым. Изначально похороны были запланированы на пятницу, 25 октября, однако их пришлось перенести из-за обстоятельств — тело погибшего защитника не успели доставить на малую родину. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Новониколаевском вестнике», траурная церемония состоится в ближайшее время, о точной дате сообщат дополнительно.