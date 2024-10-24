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Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Часть подразделений ВСУ оказались заблокированы в Курской области, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Около двух тысяч человек попали в окружении, отметил глава государства.

По его словам, сейчас российская армия приступила к ликвидации украинской группировки.

Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Путин Владимир