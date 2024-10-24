Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области

Около двух тысяч человек попали в окружении, отметил глава государства.
По его словам, сейчас российская армия приступила к ликвидации украинской группировки.
Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.