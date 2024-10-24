Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 24 октября 2024 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские войска в Курской области за сутки нанесли удары по 10 бригадам ВСУ и отразили три контратаки в районах Нижний Клин, Новоивановка и Плехово. Также были сорваны три украинские контратаки в направлениях Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка. Авиация, артиллерия и ракетные войска продолжили наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ.
За сутки потери ВСУ составили до 280 человек, девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Восемь украинских военнослужащих сдались в плен.
С начала боевых действий Киев потерял свыше 26 222 человек. Уничтожено 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортера, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Путин: около 2 тысяч украинских военнослужащих блокированы в Курской области
Президент России Владимир Путин сообщил, что часть подразделений украинской армии, вторгнувшихся в Курскую область, блокирована и окружена, насчитывая около 2 тысяч человек. Он добавил, что российская армия начала ликвидацию этой группировки.
Добровольческий отряд «Барс-Брянск»
Добровольческий отряд «БАРС-Курск» завершил подготовку и приступил к выполнению боевых задач в Курской области, сообщило Минобороны РФ. Отряд взаимодействует с другими подразделениями и обеспечивает безопасность в отселенных районах и на других территориях.
Депутаты Брянской областной думы утвердили единовременные выплаты для добровольцев отряда «Барс-Брянск»: 150 тысяч рублей за контракт на 6 месяцев и 300 тысяч рублей за 12 месяцев, сообщил губернатор Александр Богомаз. В случае досрочного расторжения контракта выплаты подлежат возврату. Также добровольцы получат «подъемные» от 35 тысяч рублей, зарплату в 40 тысяч рублей и по 4 тысячи рублей за каждый день боевого дежурства.
Ущерб бизнесу Курской области от вторжения ВСУ
Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Курской области из-за вторжения ВСУ превысил 100 миллиардов рублей, а ущерб промышленности, малым и средним предприятиям составил 17 миллиардов рублей, сообщает правительство области. По поручению губернатора создана рабочая группа для поддержки пострадавших предприятий, в которую вошли более 20 компаний и представители профильных министерств и ведомств. Замгубернатора Сергей Стародубцев отметил, что приоритетом для правительства области является разработка механизмов поддержки для восстановления производственных мощностей и развития региона.