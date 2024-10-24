Politico назвала членов НАТО, выступающих против принятия Украины
США, Германия и еще несколько стран НАТО выступают против немедленного приглашения Украины в альянс из-за опасений столкновения с Россией, сообщили источники Politico. Американский посол в НАТО ранее также отмечала, что организация пока не готова предложить членство Киеву. Скепсис Берлина подтвердил сам Зеленский. При этом собеседники издания подчеркнули, что США и Германия не исключают вступление Украины в будущем.
Times: Израиль отложил атаку на Иран в связи с утечкой секретных документов
Власти Израиля отложили атаку на Иран после утечки американских документов о ее подготовке. Израиль обеспокоен, что утечка поможет Ирану в отражении ударов.
European Conservative: правящая коалиция Шольца потеряла 40% избирателей за четыре года
Правящая коалиция канцлера Шольца теряет доверие из-за неэффективного управления. Опрос Institut Forsa показывает, что доверие к Шольцу упало с 75% в 2020 году до 20%.
Spectator: договор ЕС с рынком Латинской Америки на G20 вызовет протесты фермеров во Франции
Французские фермеры возмущены готовящимся торговым соглашением между ЕС и общим рынком стран Латинской Америки (МЕРКОСУР) на саммите G20, опасаясь увеличения импорта южноамериканских товаров, что угрожает их отрасли. Фермеры сообщили правительству, что сделка станет «красной линией» и может вызвать протесты.
Conversation: ВСУ отброшены на всех фронтах
Редактор The Conversation Трейси Уолш заявила, что ВСУ отброшены на всех фронтах, включая Курскую область. В статье журналистка также привела слова военного аналитика о том, что положение украинских сил сравнимо с состоянием немецкой армии в январе 1945 года.