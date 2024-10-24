Последние зарубежные новости за 24 октября 2024 года: свежие события текущего дня

США, Германия и еще несколько стран НАТО выступают против немедленного приглашения Украины в альянс из-за опасений столкновения с Россией, сообщили источники Politico. Американский посол в НАТО ранее также отмечала, что организация пока не готова предложить членство Киеву. Скепсис Берлина подтвердил сам Зеленский. При этом собеседники издания подчеркнули, что США и Германия не исключают вступление Украины в будущем.