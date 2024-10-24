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В Курской области из-за атаки дрона погиб мирный житель

В Курской области украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя на территории Рыльского района. Находившийся в нем мужчина скончался от полученных ранений.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что у мужчины остались трое несовершеннолетних детей.

В соседней с Курской Белгородской области сегодня, 24 октября, также произошло ЧП, в результате которого погиб человек. Местный губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что в поселке Октябрьский это произошло «в результате детонации боеприпаса». Повреждения получили семь частных домов. Глава региона не уточнил, что именно послужило причиной происшествия. Ранее сегодня в поселке дрон-камикадзе попал в автомобиль. Вчера вечером из-за атаки БПЛА в Октябрьском ранение получил один человек.