В Курской области из-за атаки дрона погиб мирный житель

В соседней с Курской Белгородской области сегодня, 24 октября, также произошло ЧП, в результате которого погиб человек. Местный губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что в поселке Октябрьский это произошло «в результате детонации боеприпаса». Повреждения получили семь частных домов. Глава региона не уточнил, что именно послужило причиной происшествия. Ранее сегодня в поселке дрон-камикадзе попал в автомобиль. Вчера вечером из-за атаки БПЛА в Октябрьском ранение получил один человек.