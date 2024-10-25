Российские военные ликвидировали украинского боевика националистического батальона «Азов»* Даниэля Класса. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот Фронта».
Даниэль занимался дзюдо под руководством тренеров Григория Короля и Георгия Гавриша и являлся кандидатом в мастера спорта.
В 2017 году спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Украины U17. Помимо этого, он стал обладателем бронзы на чемпионате Украины среди кадетов U18 на общенациональных соревнованиях.
Ранее стало известно, что военные ВС России ликвидировали в Донецкой Народной Республике боевика украинского националистического батальона «Азов» Дениса Павлуся, родившегося в американском штате Аляска. Павлусь был уничтожен в Часовом Яре.
* Признан террористическим и запрещен на территории России.