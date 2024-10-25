Минобороны рассказало о бойце, уничтожившем трех солдат ВСУ в стрелковом бою

Рядовой вместе с сослуживцами находился в обороне и, наблюдая за местностью, обнаружил украинских диверсантов, о чем доложил по рации командиру.
«Первыми выстрелами он поразил вражеского пулеметчика, чем существенно деморализовал диверсантов. Продолжая вести бой, Александр сковал действия националистов, лишив их возможности дальнейшего продвижения, и продолжил удерживать оборону. В ходе стрелкового боя рядовой Губарев лично уничтожил троих диверсантов и не допустил прорыва обороны противником на вверенном участке», — говорится в сообщении.
Также в Минобороны рассказали о командире расчета гаубицы «Мста-С» сержанте Евгении Конищеве.
«В ходе отражения атак ВСУ, несмотря на активную работу вражеской артиллерии, личным составом расчета гвардии сержанта Конищева были уничтожены 5 единиц бронированной техники и более 20 националистов», — сообщили в ведомстве.