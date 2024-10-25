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Минобороны рассказало о бойце, уничтожившем трех солдат ВСУ в стрелковом бою

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Рядовой Александр Губарев уничтожил в стрелковом бою диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трех человек, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Рядовой вместе с сослуживцами находился в обороне и, наблюдая за местностью, обнаружил украинских диверсантов, о чем доложил по рации командиру.

«Первыми выстрелами он поразил вражеского пулеметчика, чем существенно деморализовал диверсантов. Продолжая вести бой, Александр сковал действия националистов, лишив их возможности дальнейшего продвижения, и продолжил удерживать оборону. В ходе стрелкового боя рядовой Губарев лично уничтожил троих диверсантов и не допустил прорыва обороны противником на вверенном участке», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны рассказали о командире расчета гаубицы «Мста-С» сержанте Евгении Конищеве.

«В ходе отражения атак ВСУ, несмотря на активную работу вражеской артиллерии, личным составом расчета гвардии сержанта Конищева были уничтожены 5 единиц бронированной техники и более 20 националистов», — сообщили в ведомстве.