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Украинские БПЛА атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами ряд населенных пунктов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько беспилотников над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

Гладков добавил, что повторной атаке дронов подверглось село Ясные Зори Белгородского района, и сообщил об артиллерийском обстреле села Тишанка Волоконовского района. В двух домах и в административном здании выбиты стекла, повреждения получили фасады и кровли. Кроме того, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, отметил белгородский губернатор.

Глава региона отметил, что данные о последствиях уточняются, сотрудники оперативных и аварийных служб начнут работы на месте ЧП после согласования с представителями Минобороны.