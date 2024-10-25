Украинские БПЛА атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

Гладков добавил, что повторной атаке дронов подверглось село Ясные Зори Белгородского района, и сообщил об артиллерийском обстреле села Тишанка Волоконовского района. В двух домах и в административном здании выбиты стекла, повреждения получили фасады и кровли. Кроме того, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, отметил белгородский губернатор.