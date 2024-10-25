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Гладков: ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

По предварительным данным, никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов совершили несколько атак на населенные пункты Белгородской области. Подробности озвучил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, система противовоздушной обороны сбила несколько дронов. Никто в результате инцидентов не пострадал.

Беспилотники были сбиты над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом. Разрушения зафиксированы в селе Вислое — там пострадал частный дом. Также возник пожар из-за сухой травы.

Также пострадало село Ясные зори. Повреждения получили легковой автомобиль и линия электропередачи. Местные жители пока остаются без света.

«Под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района», — добавил Гладков.

Он отметил, что окна выбило в двух частных домах и в административном здании. Повреждены фасады и кровли.

Ранее сообщалось, что в Шебекино Белгородской области пострадала местная жительница. Причиной стал взрыв боеприпаса.