Гладков: ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов совершили несколько атак на населенные пункты Белгородской области. Подробности озвучил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, система противовоздушной обороны сбила несколько дронов. Никто в результате инцидентов не пострадал.
Беспилотники были сбиты над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом. Разрушения зафиксированы в селе Вислое — там пострадал частный дом. Также возник пожар из-за сухой травы.
Также пострадало село Ясные зори. Повреждения получили легковой автомобиль и линия электропередачи. Местные жители пока остаются без света.
«Под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района», — добавил Гладков.
Он отметил, что окна выбило в двух частных домах и в административном здании. Повреждены фасады и кровли.
Ранее сообщалось, что в Шебекино Белгородской области пострадала местная жительница. Причиной стал взрыв боеприпаса.