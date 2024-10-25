На Украине призвали отправить экс-министров в зону СВО

«Я думаю, после этого их помощники тоже пойдут — и вот, у нас уже есть рота. К этой роте, возможно, присоединятся родственники. Потом обычные простые люди скажут — раз эти воюют, может, там не так страшно, они бы не полезли, чтобы их там убило под какие-то бомбы», — подчеркнул Омелян.