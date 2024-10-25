На Украине призвали отправить экс-министров в зону СВО

Чтобы украинская нация смогла выстоять, власти обязаны своим собственным поведением вдохновить граждан на участие в боевых действиях. Такое мнение высказал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который сейчас служит в армии и проходит реабилитацию после контузии от «КАБа».
По словам Омеляна, на данный момент недостает 200−300 тысяч военнослужащих на передовой — необходимо наверстать это число. В связи с этим он призвал отправить на передовые позиции 50 бывших министров.
«Я думаю, после этого их помощники тоже пойдут — и вот, у нас уже есть рота. К этой роте, возможно, присоединятся родственники. Потом обычные простые люди скажут — раз эти воюют, может, там не так страшно, они бы не полезли, чтобы их там убило под какие-то бомбы», — подчеркнул Омелян.
Ранее сотрудника ТЦК (аналог военкомата на Украине) из Житомира мобилизовали после того, как он самовольно, без согласования с руководством, раздал повестки депутатам.