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Областной военкомат Украины: мужчин старше 50 лет могут мобилизовать

Директива сухопутных войск Украины не ограничивает возможность мобилизации мужчин старше 50 лет.

Источник: Аргументы и факты

В Волынском областном военкомате заявили, что мужчин в возрасте старше 50 лет могут мобилизовать на Украине, несмотря на директиву сухопутных войск, пишет агентство РИА Новости.

Осенью депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что командование сухопутных войск Украины директивой запретило силовую мобилизацию граждан старше соответствующего возраста. При этом, по словам другого депутата парламента Федора Вениславского, мужчины старше 50 лет подлежат призыву лишь в случае наличия дефицитной военно-учетной специальности.

Согласно утверждению военкомата, директива только регулирует призыв граждан соответствующей возрастной категории. Она никак не ограничивает саму возможность их мобилизации.

Ранее сообщалось, что на Украине у 97% мобилизованных отсутствует мотивация для участия в боевых действиях.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.