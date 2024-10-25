В Волынском областном военкомате заявили, что мужчин в возрасте старше 50 лет могут мобилизовать на Украине, несмотря на директиву сухопутных войск, пишет агентство РИА Новости.
Осенью депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что командование сухопутных войск Украины директивой запретило силовую мобилизацию граждан старше соответствующего возраста. При этом, по словам другого депутата парламента Федора Вениславского, мужчины старше 50 лет подлежат призыву лишь в случае наличия дефицитной военно-учетной специальности.
Согласно утверждению военкомата, директива только регулирует призыв граждан соответствующей возрастной категории. Она никак не ограничивает саму возможность их мобилизации.
Ранее сообщалось, что на Украине у 97% мобилизованных отсутствует мотивация для участия в боевых действиях.
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.