Ранее пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой сообщил, что украинские командиры оставили свое подразделение без поддержки в районе Покровска в ДНР и покинули место боевых действий. По его словам, командир отдал приказ о наступлении, что привело к тяжелым потерям.