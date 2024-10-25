Возле Покровска ситуация для ВСУ достигла критической точки: линия обороны рушится, укрепления отсутствуют, армия постоянно отступает. Об этом рассказал один из украинских военнослужащих, опубликовав соответствующее видео в соцсетях.
По словам боевика, украинская армия вынуждена отступать из-за полного отсутствия оборонительных позиций.
«Три месяца назад должны были начать строительство новой линии обороны. Государственные средства потрачены, материалы были, но работы забросили. Теперь нам приходится отступать вплоть до самого Покровска, потому что нет никакой линии защиты», — рассказал военный.
Он подчеркнул, что солдаты негодуют из-за коррупции в руководстве. Подозревают, что выделенные на укрепления деньги исчезли в карманах чиновников, что оставляет брошенные позиции легкой добычей для ВС РФ.
Ранее пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой сообщил, что украинские командиры оставили свое подразделение без поддержки в районе Покровска в ДНР и покинули место боевых действий. По его словам, командир отдал приказ о наступлении, что привело к тяжелым потерям.