Появились первые панорамные кадры Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ

Украинские военные продолжают отступать из города Селидово в Донецкой Народной Республике. Кадры из населенного пункта публикует РИА Новости.
По данным правоохранительных органов ДНР, объективный мониторинг подтверждает, что некоторые украинские подразделения в спешке оставляют окрестности города, несмотря на то что в некоторых местах сопротивление еще сохраняется.
Ранее российские паблики обнародовали кадры панического бегства попавших в окружение российских сил в городе Селидово в ДНР подразделений ВСУ.
По словам штурмовика с позывным Тобол, российская армия продолжает зачищать Селидово на покровском направлении. Украинские источники сообщают о потере части города и о том, что российские военные добрались до основного укрепрайона ВСУ.