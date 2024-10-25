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Появились первые панорамные кадры Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ

В некоторых местах города продолжаются бои.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные продолжают отступать из города Селидово в Донецкой Народной Республике. Кадры из населенного пункта публикует РИА Новости.

По данным правоохранительных органов ДНР, объективный мониторинг подтверждает, что некоторые украинские подразделения в спешке оставляют окрестности города, несмотря на то что в некоторых местах сопротивление еще сохраняется.

Ранее российские паблики обнародовали кадры панического бегства попавших в окружение российских сил в городе Селидово в ДНР подразделений ВСУ.

По словам штурмовика с позывным Тобол, российская армия продолжает зачищать Селидово на покровском направлении. Украинские источники сообщают о потере части города и о том, что российские военные добрались до основного укрепрайона ВСУ.