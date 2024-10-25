О задачах СВО на 2025 год рассказал депутат из Новосибирска Антонов

«Сделать так, чтобы военная угроза, которая представляет собой на сегодняшний день вот это образование на территории Украины, возникшее в 2014 году после, что называется, распада страны, оно перестало существовать для России», — «Сиб.фм» цитирует депутата Ростислава Антонова.