О задачах СВО на 2025 год рассказал депутат из Новосибирска Антонов

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов озвучил задачи специальной военной операции на 2025 год. Об этом он рассказала в беседе с «Сиб.фм».
По его мнению, если в нынешнем году военные действия не закончатся, то в 2025-м останутся все те же задачи.
«Сделать так, чтобы военная угроза, которая представляет собой на сегодняшний день вот это образование на территории Украины, возникшее в 2014 году после, что называется, распада страны, оно перестало существовать для России», — «Сиб.фм» цитирует депутата Ростислава Антонова.
Второй задачей депутат Горсовета видит возвращение прав русского языка и культуры, которые для 80% граждан Украины являются родными.
Далее, указал Ростислав Антонов, необходимо уничтожить нацистский режим, который прославляет преступников. Это может быть сделано разными путями, например, «мирным внеблоковым статусом Украины с защитой прав русскоязычного и русского населения» или полным освобождением.
В разговоре новосибирец также обратил внимание: надеяться, что Украина перестанет получать вооружение — не стоит. У неё всё будет. При этом, по словам Антонова, многие украинские военнослужащие избегают прямых столкновений, сдаются.
«Если пойдет все такими темпами, то вполне возможно, что там просто рухнет фронт в каких-то участках. И мы сможем, по крайней мере, наши военные задачи решить», — «Сиб.фм» цитирует депутата Ростислава Антонова.