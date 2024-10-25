Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны

СКАДОВСК (Херсонская обл.), 25 окт — РИА Новости. Медсестра из Калининграда подписала контракт с министерством обороны РФ после начала СВО, чтобы продолжить семейную династию женщин-военных медиков.
«Бабушка моя по отцовской линии, она в Великой Отечественной была главным фельдшером в медпункте. Мама моя принимала эпидемию чумы в Туркменистане. Тоже медаль имеет за заслуги. Ну, а я, вот видите, по их стопам тоже как патриот своей России — Родины пошла. Потому что знаю, что раз у меня выложен стержень, я тоже должна внести свою лепту династии», — рассказала операционная медсестра с позывным «Тигра».
Военнослужащая добавила, что готовилась к подписанию контракта с начала СВО и не пожалела о своём решении, поскольку получила бесценный опыт и оказала помощь многим бойцам. Сейчас она служит в госпитале на каховском направлении в Херсонской области.
«Когда наш президент объявил спецоперацию, я уже стала психологически себя готовить. Я ждала, когда будет набор медиков. И все. И я вот сразу пошла, как бы с военным билетом уже стояла в военкомате… Мы своих не бросаем. И самое главное, что здесь действительно есть и чему научиться», — объяснила военнослужащая с позывным «Тигра».