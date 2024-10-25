Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны

«Бабушка моя по отцовской линии, она в Великой Отечественной была главным фельдшером в медпункте. Мама моя принимала эпидемию чумы в Туркменистане. Тоже медаль имеет за заслуги. Ну, а я, вот видите, по их стопам тоже как патриот своей России — Родины пошла. Потому что знаю, что раз у меня выложен стержень, я тоже должна внести свою лепту династии», — рассказала операционная медсестра с позывным «Тигра».